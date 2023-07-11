В Белом доме назвали поставки кассетных боеприпасов Украине временным решением

11 июля, 23:07
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Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Поставки США кассетных боеприпасов Украине — временное решение из-за того, что у США заканчивались снаряды для артиллерии.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга во вторник, 11 июля, передает пресс-служба Белого дома.

По его словам, если бы США не решили поставить Украине кассетные боеприпасы, Силам обороны бы не хватило артиллерийских снарядов не только для контрнаступления, но и для обороны своих позиций.

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«Мы не были готовы оставить Украину беззащитной. Точка», — сказал он.

Салливан уточнил, что США рассматривают это решение как временное, потому что несколько месяцев назад начали интенсивно наращивать производство боеприпасов для артиллерии. Как только оно выйдет на уровень, при котором сможет удовлетворить потребности Украины, «продолжать поставки кассетных боеприпасов» не будет нужды.

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По словам представителя Белого дома, речь идет о месяцах, но скольких месяцах — он сказать не может.

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7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что украинской армии не хватает снарядов.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что защитники Украины будут использовать боеприпасы только для деоккупации украинских территорий, не будут применять их в городах и будут вести строгий учет использования. Партнеры Украины будут получать отчеты об их использовании и эффективности.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Белый дом Военная помощь Украина-США Боеприпасы Поддержка Украины Джейк Салливан Война России против Украины Кассетные боеприпасы

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