«Они им нужны». Байден назвал «сложным» решение по поставкам кассетных боеприпасов

8 июля, 02:36
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что решение о передаче от США кассетных боеприпасов для ВСУ далось ему «сложно».

Об этом сообщает CNN.

«Для меня это решение было сложным. Кстати, я обсудил это с нашими союзниками, я обсудил это с представителями власти. Украинцам не хватает боеприпасов», — заявил Байден.

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Он отметил, что поставки будут осуществляться до тех пор, пока заводы в США не смогут производить больше обычных боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Байден напомнил, что США и Украина не подписывали обязательств по неиспользованию кассетных боеприпасов, как другие некоторые страны.

«Главное сейчас, имеют ли они оружие, чтобы остановить россиян сейчас — чтобы они не могли помешать украинскому наступлению. Я думаю, что им нужны кассетные боеприпасы», — заявил Байден.

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7 июля Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.

Полный список вооружения:

  • 32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • зенитные комплексы Stinger, Javelin;
  • 31 155-мм гаубица;
  • 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;
  • ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
  • оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • различные запасные части и средства оперативного обеспечения.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США НАТО Джо Байден Вооружение Поставки оружия Кассетные бомбы Война в Украине Война России против Украины касетные боеприпасы

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