«Они им нужны». Байден назвал «сложным» решение по поставкам кассетных боеприпасов 8 июля, 02:36 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что решение о передаче от США кассетных боеприпасов для ВСУ далось ему «сложно».

Об этом сообщает CNN.

«Для меня это решение было сложным. Кстати, я обсудил это с нашими союзниками, я обсудил это с представителями власти. Украинцам не хватает боеприпасов», — заявил Байден.

Видео дня

Он отметил, что поставки будут осуществляться до тех пор, пока заводы в США не смогут производить больше обычных боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Байден напомнил, что США и Украина не подписывали обязательств по неиспользованию кассетных боеприпасов, как другие некоторые страны.

«Главное сейчас, имеют ли они оружие, чтобы остановить россиян сейчас — чтобы они не могли помешать украинскому наступлению. Я думаю, что им нужны кассетные боеприпасы», — заявил Байден.

7 июля Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.

Полный список вооружения:

32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger, Javelin;

31 155-мм гаубица;

105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;

ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;

оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

27 тактических автомобилей для подъема техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

различные запасные части и средства оперативного обеспечения.

Инфографика: NV