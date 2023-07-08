«Они им нужны». Байден назвал «сложным» решение по поставкам кассетных боеприпасов
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что решение о передаче от США кассетных боеприпасов для ВСУ далось ему «сложно».
Об этом сообщает CNN.
«Для меня это решение было сложным. Кстати, я обсудил это с нашими союзниками, я обсудил это с представителями власти. Украинцам не хватает боеприпасов», — заявил Байден.
Он отметил, что поставки будут осуществляться до тех пор, пока заводы в США не смогут производить больше обычных боеприпасов калибра 155 миллиметров.
Байден напомнил, что США и Украина не подписывали обязательств по неиспользованию кассетных боеприпасов, как другие некоторые страны.
«Главное сейчас, имеют ли они оружие, чтобы остановить россиян сейчас — чтобы они не могли помешать украинскому наступлению. Я думаю, что им нужны кассетные боеприпасы», — заявил Байден.
7 июля Пентанов официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.
Полный список вооружения:
- 32 БМП Bradley и 32 БТР Stryker;
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
- ракеты ПВО AIM-7;
- зенитные комплексы Stinger, Javelin;
- 31 155-мм гаубица;
- 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM;
- ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
- оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
- 27 тактических автомобилей для подъема техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- различные запасные части и средства оперативного обеспечения.