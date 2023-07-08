Резников назвал пять принципов, которых Украина будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов 8 июля, 13:50 Министр обороны Алексей Резников (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал пять ключевых принципов, которых Украина будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов, которые предоставят США.

Список из пяти пунктов Резников обнародовал в Twitter.

1. Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России.

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2. Исключается применение кассетных боеприпасов в городах, чтобы избежать рисков для мирного населения. Они будут использоваться только в местах скопления российских военных.

3. Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где его будут использовать.

4. Территории, где использовались кассетные боеприпасы, будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит искоренить риски, связанные с невзорвавшимися элементами кассетных боеприпасов.

5. Украина будет отчитываться партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

Резников отметил, что в отличие от России, которая неизбирательно использовала кассетные боеприпасы, в частности в Харькове, Украина неуклонно будет придерживаться всех международных гуманитарных конвенций, которые были ею подписаны и ратифицированы.

«Наша позиция проста — мы должны освободить наши временно оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей. Для этого нужно нанести потери врагу — военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории», — отметил глава Минобороны.

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.



В 2008 году в Ирландии была принята Конвенция о кассетных боеприпасах, которая запрещает использовать этот вид оружия. На сегодня ее ратифицировали около 100 стран мира. Однако среди них нет ни США, ни России, ни Украины.





Хотя США не ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах в конце второго срока президента Джорджа Буша-младшего тогдашний глава Пентагона Роберт Гейтс ввел подход, в соответствии с которым США планировали ликвидировать те свои запасы кассетных боеприпасов, в которых более 1% суббоеприпасов могут не разорваться при использовании.

Сейчас администрация Джо Байдена таки нашла способ передать Украине кассетные боеприпасы, в частности мотивируя это экстренной необходимостью и потребностями национальной безопасности. По данным издания, для Украины тщательно отбирают снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%.

Позже советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США передадут Украине кассетные боеприпасы.



Впоследствии Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 миллионов, который будет включать кассетные боеприпасы.

