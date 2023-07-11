«Нам надо 10 тысяч выстрелов в сутки». Как предоставленные США кассетные боеприпасы могут повлиять на фронт — интервью с экспертом 11 июля, 08:51 NV Премиум Украинский военный в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Алексей Гетьман, майор запаса ВСУ, рассказал в эфире Radio NV, какой запас снарядов нужен для ВС Украины для достижения паритета с запасами оккупантов и как предоставление кассетных боеприпасов Вашингтоном может изменить ход событий на фронте.

— Давайте начнем с того, что происходит на временно оккупированном Крымском полуострове. Пропагандисты пишут, что перекрыли движение по так называемому Крымскому мосту, потому что якобы ВСУ пытаются атаковать его часть в районе Керчи.

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Что мы должны об этом понимать? Слишком далеко от нынешних наших позиций или можно предполагать, что Украина получила какую-то более длинную руку? Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что, во-первых, особо доверять российским пропагандистским каналам и вообще любым информационным средствам не стоит, потому что они врут как дышат. Была ли атака на Крымский мост в районе Керчи? Это надо подождать официального сообщения нашего Генерального штаба, который должен 100% говорить правдивую информацию. За тем, что мы рассказываем, смотрят наши партнеры — европейцы, американцы. И мы не можем себе позволить делать так, как это делает Российская Федерация.