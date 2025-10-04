Бойцы Талибана с его флагом в Кабуле, июль 2022 года (Фото: REUTERS/Ali Khara)

Главное управление разведки движения Талибан усиливает контроль за деятельностью агентов России и Беларуси в Афганистане, сообщила Служба внешней разведки Украины.

В сообщении СВР объясняется, что талибские спецслужбы подозревают представителей России в попытках использовать Афганистан для провоцирования напряжения между Востоком и Западом.

«По данным контрразведки, на территории страны создана агентурная сеть, основная задача которой — столкновение интересов иностранных государств», — говорится в сообщении.

В СВР напомнили, что 3 июля Россия первой в мире признала режим Талибана в Афганистане.

По данным украинской разведки, уже 7 июля руководитель контрразведки ГУР Талибана Асадулла Барьялай в своем письме обратил внимание на резкий рост числа российских «туристов», журналистов и других посетителей страны. Он предположил, что значительная часть из них являются сотрудниками российских спецслужб.

«В сентябрьском обращении Барьялай предложил конкретные меры противодействия деятельности российских и белорусских агентов», — сообщили в СВР.

Отношения России с режимом талибов в Афганистане

5 июля 2024 года российский диктатор Владимир Путин публично признал афганское террористическое движение Талибан союзником РФ.

По словам Путина, талибы якобы «противостоят террористической угрозе» и готовы сотрудничать в этом направлении с кремлевским режимом.

В июне 2024 года талибы как почетные гости побывали на так называемом «международном экономическом форуме» в Санкт-Петербурге и поделились с россиянами своим «опытом в сфере образования» в Казани.

В ноябре того же года пропагандистское издание РИА Новости сообщало, что РФ может исключить Талибан из «черного списка».

3 июля Россия первой в мире признала режим Талибана в Афганистане, на посольстве Афганистана в РФ сменили флаг.

