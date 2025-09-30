«Борьба с развратом». Талибан массово отключает интернет в Афганистане

Известно, что с начала сентября талибы начали системно ограничивать доступ к интернету (Фото: REUTERS / Jim Hollander)

Власти Талибана ввели масштабные отключения интернета в большинстве провинций Афганистана. Уровень подключения в стране упал до 14% от обычного.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на организацию Netblocks, занимающуюся мониторингом кибербезопасности и управлением интернетом.



В Netblocks отметили, что характер перебоев «похож на умышленное отключение услуг» и может быть связан с перерезанием оптоволоконных кабелей.

Еще 16 сентября спикер северной провинции Балх Аттаулла Заид объявил о полном запрете оптоволоконного интернета в регионе по приказу руководства движения. По его словам, шаг направлен на «предотвращение разврата», а впоследствии будут предложены «альтернативные варианты» для пользователей.

Подобные ограничения распространились и на другие провинции — Бадахшан, Тахар, Кандагар, Гильменд, Нангархар и Урузган.

В Netblocks предупреждают, что физическое отключение оптоволоконной сети приведет также к перебоям в работе мобильной и стационарной связи.

Известно, что с начала сентября талибы начали системно ограничивать доступ к интернету. В ряде регионов высокоскоростное подключение было фактически отключено, а пользователи жаловались на крайне медленную или прерывистую связь.