Видео талибов начинается с пяти вооруженных мужчин, которые стоят за тремя людьми, стоящими на коленях и с черными пакетами на голове. (Фото: скриншот из видео/ @afghanarabc)

Боевики из Талибана выпустили видео, в котором приглашают туристов из США посетить Афганистан — с имитацией казни заложников.

Об этом сообщили британские издания The Telegraph и Daily Mail.

Талибы решили высмеять репутацию Афганистана как очага терроризма и призвали граждан США взглянуть на страну как на «место для отдыха».

Видео начинается с пяти вооруженных афганских мужчин, стоящих за тремя стоящими на коленях заложниками с черными пакетами на голове.

«У нас есть одно сообщение для Америки», — сказал один из талибов, глядя прямо в камеру.

Затем он резко сдергивает пакет с одного из «заложников», стоящих на коленях, и тот внезапно широко улыбается, поднимает большой палец руки и говорит: «Добро пожаловать в Афганистан!».

Далее в ролике показано, как талибы качаются на дуле разрушенного танка, ныряют в озера, наедаются досыта на банкетах в ресторанах, а также позируют для фотографий с толпой любопытных детей. В другом фрагменте видео показан автомат модели M4 с надписью Собственность правительства США.

«О, он даже не на предохранителе», — говорит один из людей на видео под радостный гогот других.

Ролик изначально был опубликован в социальной сети Х на арабском языке. Причем журналистам не удалось выяснить, имеет ли данный аккаунт (@afghanarabc) какое-либо отношение к талибскому режиму в Афганистане, но новый контент там появляется регулярно.

При этом на данный момент кроме страны-агрессора РФ ни одна страна в мире до сих пор официально не признала правительство Талибана — с тех пор, как эта радикальная исламистская группировка захватила власть в Афганистана после вывода войск США и их союзников в августе 2021 года.

Как пишет Daily Mail, Талибан начал кампанию по зазыванию туристов в страну еще весной 2024 года. Тогда талибы открыли школу туризма и гостиничного менеджмента и заявляли, что ее цель — подготовить большую и исключительно мужскую группу профессионалов «в сфере гостеприимства для продвижения чудес разоренной войной страны».

12 мая стало известно, что руководство группировки Талибан запретило игру в шахматы по всему Афганистану.

Террористы заявили, что запрет будет действовать до дальнейшего уведомления и связан с опасениями из-за того, что «шахматы стали источником азартных игр», которые являются незаконным согласно правительственному закону о морали.

«Шахматы в шариате считаются средством азартных игр. Существуют религиозные соображения относительно шахмат. Пока эти соображения не будут решены, шахматы в Афганистане приостановлены», — сообщал тогда AFP представитель спортивного директората Атал Машвани.

При этом, как рассказали жители столицы, Кабула, журналистам — шахматы были популярны среди молодежи, которая оказалась лишена самых разнообразных активностей.