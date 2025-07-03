Россия первой в мире официально признала режим террористической группировки Талибан — так называемый Исламский эмират Афганистан. Над посольством страны в Москве вывесили новый флаг, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на МИД РФ.

Это решение принял российский диктатор Владимир Путин по представлению главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова, заявил посол РФ в Кабуле. Оно, как утверждает собеседник ТАСС, показывает стремление Москвы «налаживать диалог».

Талибан находился в списке организаций, признанных в РФ террористическими, с 2003 года, но после того, как войска США покинули Афганистан, а талибы захватили власть, Кремль пошел с ними на открытое сближение. Россия при этом стала первой страной в мире, которая официально признала власть талибов, пишет DW.

В апреле Верховный суд страны-агрессора России приостановил запрет на деятельность радикальной исламистской группировки Талибан, которая захватила власть в Афганистане.

За последние годы Россия активно сотрудничала с талибами, которые сейчас контролируют Афганистан, принимая их делегации, несмотря на официальный запрет на деятельность движения.

5 июля 2024 года российский диктатор Владимир Путин публично признал афганское террористическое движение Талибан союзником РФ.

По словам Путина, талибы якобы «противостоят террористической угрозе» и готовы сотрудничать в этом направлении с кремлевским режимом.

В июне 2024 года талибы как почетные гости побывали на так называемом «международном экономическом форуме» в Санкт-Петербурге и поделились с россиянами своим «опытом в сфере образования» в Казани.

В ноябре того же года пропагандистское издание РИА Новости сообщало, что РФ может исключить Талибан из «черного списка».