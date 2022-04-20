Союзники обсуждали возможные гарантии безопасности Украины после войны — Reuters 20 апреля, 02:49 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты превратили Мариуполь в руины (Фото:REUTERS / Pavel Klimov)

Союзники обсуждали возможные гарантии безопасности Украины после войны. Это лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Reuters.



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Представитель президента Франции сказал, что союзники обсудили, как предоставить гарантии безопасности Украине после войны, если она не является частью НАТО и ее механизма защиты (статья 5 Североатлантического договора).

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«Наша страна (Франция — ред.) готова предоставить гарантии безопасности. Это будут военные поставки, чтобы она могла справиться с новым нападением, или, возможно, гарантии, которые позволят нам вмешаться, если Украина подвергнется нападению таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь», — сказал французский чиновник.

По его словам французского чиновника, эти гарантии будут больше похожи на пункт об обороне, который Европейский союз в настоящее время имеет среди своих членов, а не на защитный механизм, аналогичный статье 5 НАТО, которая определяет автоматическую военную поддержку в случае нападения на члена.

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