55-й день войны — главное. На Донбассе враг активизировал наступление вдоль линии столкновения, за сутки ВСУ отразили семь атак в зоне ООС

19 апреля, 07:40
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Украинский военный на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Вторник, 19 апреля — 55-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов заявили, что Россия начала «битву за Донбасс». Генштаб ВСУ также зафиксировал «признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне».

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«Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно», — подчеркнул Зеленский.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:20 Битва за Донбасс: россияне активизировали наступление вдоль всей линии столкновения — Генштаб ВСУ

В утренней сводке 19 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям. «Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также установления сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом», — пояснили в Генштабе ВСУ. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

В частности, на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

На Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку города Харькова, переводит дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.

07:06 Украинские военные за сутки отразили семь атак оккупантов в зоне ООС

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военные отразили семь атак российских оккупантов. За сутки ВСУ уничтожили 10 танков, одну артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, восемь единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом, сообщила пресс-служба ООС.

06:14 Оккупанты повредили или уничтожили 30% инфраструктуры Украины

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения уже повреждено или уничтожено 30% инфраструктуры страны.

Министр подчеркнул, что сумма ущерба превышает 100 миллиардов долларов. Повреждены или разрушены 300 мостов, более 8000 километров дорог и десятки железнодорожных мостов. Кубраков сообщил, что на восстановление уходит два года в случае использования замороженных российских активов.

05:13 Белый дом не будет заранее сообщать о визите представителя правительства США в Украину

Президент США Джо Байден не планирует ехать в Украину, однако Белый дом продолжает готовить визит должностного лица в эту страну, который состоится без предварительных объявлений.

03:58 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное эмбарго на покупку российского газа и нефти

Макрон считает, что необходимо «ослабить возможности Москвы продолжать войну». Президент Франции напомнил, что его страна не зависит от поставок газа из РФ, а включение эмбарго в список санкций ЕС поддерживает другая страна.

В то же время Макрон напомнил, что «европейский рынок взаимосвязан, Европа зависит от российского газа».

02:51 Все бригады морской пехоты РФ понесли потери в Украине — CIT

Аналитическая группа Conflict Intelligence Team в своем отчете обратила внимание на новость о гибели морпеха 61-й отдельной бригады морской пехоты России.

Аналитики подчеркивают, что морская пехота является одним из наиболее боеспособных и подготовленных подразделений России.

«Их потери заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом утрачены, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем», — сообщили в CIT.

02:11 ПВО за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что за последние сутки украинские ПВО уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БПЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты.

02:00 Шесть миллионов людей в Украине имеют ограниченный доступ к воде в результате войны — ООН

" Более месяца интенсивных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 млн человек остались с ограниченным доступом к воде. В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", — сообщается на странице Детского фонда ООН ( ЮНИСЕФ) в Украине в Twitter .

01:30 Генпрокуратура установила начальника Росгвардии, руководившего захватом ЧАЭС

Офис генерального прокурора сообщил, что установил личность начальника центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Росгвардии, руководившего захватом ЧАЭС.

В офисе генпрокурора сообщили, что генерал-майор Росгвардии заставлял работать персонал станции без пересменки и обустраивал на территории огневые позиции.

00:51 В Николаеве раздалось несколько взрывов

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что вечером в понедельник, 18 апреля, в городе прогремело несколько взрывов.

Последствия обстрела российских кафиров и подробную информацию мэр пообещал опубликовать утром 19 апреля.

00:42 США официально ввели статус временной защиты для украинцев

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США официально был введен статус временной защиты для граждан Украины.

Ермак рассказал, что соответствующее решение внесено в Федеральный реестр и опубликовано 19 апреля. По просьбе украинской стороны дату, на период которой украинцы должны были находиться на территории США для квалификации статуса временной защиты ( Temporary Protected Status), перенесли с 1 марта на 11 апреля. Теперь программой смогут воспользоваться украинцы, находившиеся в США на 11 апреля.

00:24 Оккупанты не смогли полностью захватить Кременную — Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что город Кременная Луганской области не был полностью захвачен российскими оккупантами. Он отметил, что в Кременной продолжаются уличные бои.

Арестович также сообщил, что на Донбассе действуют одни из опытных и боеспособных подразделений ВСУ. По его мнению, сложные артиллерийские бои будут в районе Изюма и Мариуполя.

Редактор: Инна Семенова

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