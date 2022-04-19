«В дополнении к другим формам поддержки». Британия передаст Украине больше артиллерийского вооружения — Джонсон

19 апреля, 22:24
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Премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу. Об этом сообщает Reuters.

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«Им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», — сказал Джонсон в обращении к парламенту.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Джо Байденом призывал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

Также, по данным СМИ, Великобритания готовится передать Украине бронированные ракетные установки Stormer.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Борис Джонсон Война в Украине

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