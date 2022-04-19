«В дополнении к другим формам поддержки». Британия передаст Украине больше артиллерийского вооружения — Джонсон 19 апреля, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку конфликт с Россией переходит в новую фазу. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«Им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки», — сказал Джонсон в обращении к парламенту.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время разговора с президентом Джо Байденом призывал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

Также, по данным СМИ, Великобритания готовится передать Украине бронированные ракетные установки Stormer.

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