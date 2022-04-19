«Нет простого способа». Джонсон не верит в дипломатическое урегулирование войны в Украине 19 апреля, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Палате общин назвал маловероятным дипломатическое урегулирование ситуации, сложившейся в войне Украины против РФ.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает Sky News.

Британский премьер признал, что «нет простого способа» найти дипломатическое или переговорное решение, которое положило бы конец российскому вторжению. В общении с депутатами он озвучил свой рецепт завершения войны.

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«Я знаю, что Палата представителей предпочла бы дипломатический вариант. Но я думаю, что это будет сложно. Сейчас мы пришли к мнению, что нужно сделать все возможное, совместно построить барьер, благодаря которому Путин будет терпеть новые и новые неудачи в Украине», — заявил Джонсон.

По мнению главы правительства Соединенного Королевства, подобный подход заставит РФ прекратить агрессию. Увеличение же объемов поставок вооружения Украине должно отнять у военно-политического руководства желание к новым нападениям.

19 апреля Джонсон во время разговора с президентом Джо Байденом призвал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

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