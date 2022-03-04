«Мы имеем дело с монстром». Огрызко оценил перспективу переговоров с Россией 4 марта, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Переговоры украинской и российской сторон 3 марта 2022 года (Фото:Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS)

Переговоры с Россией о войне, которую она развязала, бесперспективны, ведь оккупант не руководствуется нормами международного права, убежден дипломат Владимир Огрызко.

«Я скептически отношусь к перспективам этих переговоров, потому что любые обещания, которые дает Россия, ничего не стоят. Это надо понимать и из этого следует исходить. „Переговорщики“ россияне недостойны того, чтобы с ними садиться за один стол. Это люди, которые не придерживаются слова, нарушают свои обязательства. Мы видели это не раз. Если бы это была цивилизованная страна, то с ней можно искать компромиссы, договариваться, потому что ты знаешь, что твой партнер человек или страна, понимающая, что такое международное право. В московском варианте — другая история. Разве что удастся помочь нашим гражданам, дома которых разбомблены, уехать. <...> Мы имеем дело с монстром, который живет по совершенно другим понятиям и правилам, поэтому с ним говорить о переговорах и думать, что он будет их выполнять — это большая наивность», — отметил в эфире Радио НВ Огрызко.

3 марта украинская и российская делегация закончили второй раунд переговоров.

Советник главы Офиса президента и один из переговорщиков от Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

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Он уточнил, что пока прекращение огня возможно только во время эвакуации в местах, где будут гуманитарные коридоры.

Во время второго раунда переговоров украинская делегация стремилась добиться немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых деревень и городов.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций на белорусской границе прошел 28 февраля. По их итогам стороны разъехались в столицы для консультаций. Переговоры проходили на фоне обстрела Россией украинских городов.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия должна прекратить бомбардировку.



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