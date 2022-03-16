«Вместо русского китайский мир». Почему Пекин не спешит заставлять Кремль прекратить агрессию против Украины 16 марта, 09:25 Цей матеріал також доступний українською Пекин стремится продвигать свой цивилизационный подход к решению кризиса безопастности и намерен исключить из него США (Фото:russian.news.cn)

Китай использует войну в Украине для получения контроля над российской экономикой. После чего, вероятно, поможет Европе усмирить агрессивную Москву, оставив США за скобками глобальной политики.

В понедельник, 14 марта, в Риме состоялась важная встреча Джейка Салливана, советника по нацбезопасности США и Яна Цзечи, влиятельным китайским дипломатом. Встрече предшествовало желание Вашингтона предостеречь Пекин не оказывать военную или экономическую помощь Москве в развязанной войне против Украины. Салливан пояснил, что собирается огласить Поднебесной список последствий и грядущей международной изоляции.



Вашингтон и Пекин ограничились общей лексикой, комментируя их римское совещание. Позже появилась информация от анонимного источника авторитетной газеты Financial Times и других СМИ о том, что дипломаты США сообщили своим союзникам, что Китай выразил готовность оказать военную помощь РФ по пяти пунктам. Весьма вероятно, именно таков результат разговора двух главных тяжеловесов мировой политики.



НВ собрал подробности произошедших переговоров и оценки глобальных интересов Китая.



Двойственность Пекина



Встреча Цзечи и Салливана продолжалась семь часов, сообщили источники Financial Times. На ней, как и предполагалось, США предупредили Китай о последствиях, в случае оказания помощи Москве в условиях экономических санкций.



«Наша делегация напрямую и недвусмысленно заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР перед вторжением и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс по итогам встречи. Добавил, что США ясно дали понять Пекину, что не позволят ни одной стране компенсировать России ее потери от санкций. Стороны также подробно обсудили продолжающуюся войну в Украине.



Тем не менее, кроме угроз, американские СМИ пишут, что встреча рассматривалась обеими сторонами как движение по улучшению отношений Си с президентом США Джо Байденом. Кроме Украины, стороны также должны были обсудить «усилия по управлению конкуренцией между странами». На прямой вопрос: если Пекин окажет помощь России, то готовы ли США распространить санкции на Китай, Салливан в эфире СNN не ответил.



В свою очередь, Ян Цзечи отметил, что «положение дел» в Украине достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть.

«КНР неизменно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств и всеми силами содействует переговорам для достижения мира», — сказал член Политбюро КНР Цзечи, которого цитирует китайское агентство новостей Синьхуа.





Несмотря на явный акцент на поддержке целостности Украины, в этом же заявлении Цзечи сделал реверанс и в сторону России. Он упомянул о необходимости «отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон».



После встречи в западных изданиях начали плодиться версии от анонимных источников в правительстве США.



NYT сообщило, что Кремль просит военную технику и экономическую поддержку для смягчения санкций; по версии Financial Times, РФ запрашивает у Поднебесной сразу пять видов вооружения: зенитные ракеты, беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой; собеседники CNN уверяют, что Москва желает получить солдатские продуктовые наборы и, вероятно, Китай готов оказать такую помощь.



Китайское правительство на всех, доступных Пекину англоязычных площадках опровергло наличие подобных запросов от Москвы, как и сам факт оказания такой помощи. Ян Цзечи назвал информацию западных медиа ложной и призвал не искажать их позицию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также опроверг обвинения в том, что РФ запросила у Китая военную помощь Украине.



Что все это значит?

Китай оказался в затруднительном положении, поясняет НВ Леонид Ковачич, китаист из фонда Карнеги (Москва). С одной стороны, Пекину важна политическая поддержка РФ в совместном противостоянии с США. Поэтому Китай не присоединился к санкциям.

«В Пекине за несколько лет торговой войны с Вашингтоном поняли, что их взаимодействие будет укладываться в нарратив противостояния двух сверхдержав», — пояснил он.





К тому же, Си Цзиньпин называет путина своим «лучшим другом». Оба государства подчеркивают стратегическое партнерство.



С другой стороны, продолжает Ковачич, Китай понимает, если он перегнет палку, выступив полностью на стороне РФ, то его отношения с Евросоюзом могут сорваться в пике. В Поднебесной пока надеются иметь тесные экономические связи с ЕС. «Китай продвигает идею, что Брюссель не должен действовать в фарватере американской политики по отношению к ним, а руководствоваться экономической выгодой сотрудничества», — говорит эксперт.



Подобная двойственность позиции Пекина свидетельствует о том, что эта страна занимает прокитайскую позицию, а не пророссийскую или прозападную, говорит Игорь Тышкевич, международный эксперт Института Будущего.



По этой причине, считает Ковачич, Китай продолжит придерживаться размытой риторики по отношению к Украине и не будет давать повода говорить, что Пекин примкнул к определенному лагерю.



Цифры демонстрируют, что подобная политика укрепляет позиции Китая в Европе. Итоги 2020 года показали исторический перелом: КНР стал главным торговым партнером ЕС (586 $ млрд объем торговли), а США (556 млрд) — опустились на вторую строчку. Российско-китайская торговля имеет куда меньшую ценность для Поднебесной, составила около $ 140 млрд в 2021 году.



Китайская цивилизация



В комментарии CNN Салливан также сказал, что США полагают, что Китай знал о замысле Путина вторгнуться в Украину. «Возможно, они не понимали его до конца, потому что путин мог солгать», — предположил он. Напомним, что агентство Bloomberg ранее сообщало, что Пекин якобы просил путина не вторгаться в Украину во время Олимпийских игр. Китай назвал информацию фейком.



Вторжению в Украину предшествовало встреча путина с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшаяся 4 февраля, напомнил в колонке НВ Джордж Сорос, американский миллиардер. Ее результатом документ о тесном партнерстве между странами. «Путин, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью», — пишет он.

Тышкевич уверен, что на данном этапе войны, Россия не нуждается в финансовой поддержке Китая: «У РФ четыре резервных стабилизационных фонда, и только один оказался под санкциями. Это означает, что РФ без поддержки кого-либо достаточно долго может вести войну». Тем не менее РФ нуждается в китайских услугах по выходу на внешние рынки, будет нуждаться в высокотехнологичным сотрудничестве, а Китаю интересны военные разработки Москвы. Пока санкции будут давить российскую экономику, Китай хочет привязать Россию плотней к своей валюте и заполучить ее природные ресурсы.

Источники НВ в Офисе президента намекнули, что у РФ, действительно, достаточно финансовых ресурсов для длительного продолжения войны с оглядкой на цены на энергоресурсы.



«Украина для Китая — лишь точка на карте. Сейчас она лишь немного мешает их торговле. Когда проблема усугубится, то Китай всерьез может заняться этим вопросом. Но только лишь тогда, когда закончит привязку российской экономики к своей», — говорит НВ Тышкевич.

Об интересах Пекина к Москве написал в колонке The Economist, до военных событий в Украине, директор китайского Центра изучения России и Евразии Фэн Юйцзюнь, близкий к правительству: «У Китая есть капитал для инвестиций, технологии для продажи и постоянно растущий аппетит на нефть, газ и другие сырьевые товары». Более того, он отмечает, безопасность поставок ресурсов по суше из РФ в Китай выше, чем морские пути, которые могут быть подвержены блокадам.



По мнению Тышкевича, после того как Китай достаточно затянет свои щупальца в сырьевую российскую экономику, он может активизировать мирное урегулировании в Украине. Эксперт допускает, что Европа, в лице Франции и Германии, привлечет Китай к мирному урегулированию в Украине. Этим Китай попытается подчеркнуть превосходство собственного подхода над американским и сможет доказать миру, что цивилизационная модель Китая более эффективная и включает в себя все аспекты жизни: безопасность, свободную торговлю и более совершенное социальное устройство, адекватное современным кризисам.

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