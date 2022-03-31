Байден клянется защищать «каждый дюйм» НАТО. Но он опаздывает: Россия уже там, а мир должен ощутить себя Украиной — колумнист WSJ 31 марта, 15:09 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что НАТО отреагирует на любую попытку агрессии РФ, если она коснется хотя бы «дюйма» территории Альянса (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Об этом он пишет в своем новой публикации на страницах Wall Street Journal, где ведет еженедельную колонку Wonder Land. Хеннингер — финалист Пулитцеровской премии 1987 и 1996 годов и лауреат этой высокой награды в 2002 году (вместе с коллегами по WSJ).

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НВ предлагает ознакомиться с полным переводом его новой колонки о том, насколько актуальную стратегию защиты НАТО избрал Джо Байден после начала российского вторжения в Украину.

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Президенту США Джо Байдену, возможно, приписали курс на отстранение Владимира Путина от власти, однако его энергичное кричащее заявление о том, что «мы будем защищать каждый дюйм» НАТО есть в официальных релизах: «Даже не думайте о том, чтобы пойти дальше, хотя бы на один-единственный дюйм территории НАТО. У нас есть священное обязательство в соответствии со статьей 5 защищать каждый дюйм территории НАТО со всей мощью нашей коллективной силы» [заявление Байдена от 26 марта, ранее он не раз озвучивал аналогичный тезис — прим.ред.].

Трудно понять, что это значит. Вероятно, это означает, что если российская армия совершит какие-либо зверства в приграничных странах, не входящих в НАТО — скажем, применит газ [химическое оружие] в Украине или Швеции, — статью 5 так и не задействуют. Но стоит лишь ботинку русского солдата или гусенице танка задеть Польшу или Латвию — это война.

Несмотря на то, что ремарки Байдена нередко провоцируют замешательство, его столь буквальная красная линия — «хотя бы дюйм территории НАТО» — несомненно, отражает общепринятое мнение об этой войне, устоявшееся в некоторых столицах стран Альянса, в частности, в Вашингтоне, Берлине и Париже. Если это так, то мы в опасности — и надолго.

Миру уже удалось окружить Украину воображаемой оградой. Ежедневно разглядывая ситуационные военные карты, мы притворяемся, будто бы, предоставляя украинцам достаточную военную поддержку для продолжения борьбы, мы сможем остановить агрессию Путина там [в пределах Украины], и она никогда не достигнет нас, даже на дюйм.

Это бред. Российский диктатор и главные враги свободного мира годами присутствуют в США и Европе, а наши усилия по сдерживанию или прекращению их многократных преступлений внутри наших границ вряд ли можно назвать чем большим, чем жестами.

У демократического мира есть четыре врага: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и аятолла Али Хаменеи. Каждый из них вооружился всеми возможными инструментами государственной власти, включая ядерный потенциал, чтобы ослабить демократический мир. Для начала.

Безусловно, это прекрасно, что за пять недель [войны в Украине] с глаз мира спала пелена относительно амбиций Путина. Вдруг пробудившиеся лидеры стран утверждают, что теперь они перевооружаются и устанавливают новые приоритеты — к примеру, ища баланс между спасением планеты завтра и спасением нас сегодня.

Но и до вторжения в Украину совместные атаки России, Китая, Северной Кореи, Ирана на НАТО и другие демократии уже были ошеломляющими.

Трудно назвать поле битвы, где эти четыре страны не пытались бы вести внутреннюю подрывную деятельность, используя свои вооруженные силы, разведданные, торговлю, кибернетику, космос, науку и, конечно же, ядерные угрозы. Полный список их атак было бы невозможно составить.

Около 20 лет китайские хакеры похищали данные об оружии у подрядчиков США в оборонной сфере, у Пентагона, Агентства национальной безопасности и Лос-Аламосской национальной лаборатории. Взлом компании SolarWinds в 2020 году российской Службой внешней разведки подорвал работу сотен известных компаний и федеральных агентств США, включая Министерство обороны и Министерство национальной безопасности.

В прошлом году ФБР сообщило о 648 атаках программ-вымогателей в 16 критических важных секторах инфраструктуры США, таких как коммунальная сфера, сельское хозяйство, здравоохранение и производство. Спонсируемые Россией группировки нанесли удары по сотням компаний, у которых не было другого выхода, кроме как заплатить.

Плотина дипломатических соглашений, призванных противостоять этой агрессии, рухнула. Несколько дней назад на страницах WSJ Томас Грант описал, как Россия нарушала все договоренности о перемириях, на которые она соглашалась при Путине — точно так же, как она неоднократно нарушала договоры о ядерном оружии и химическом оружии, включая СНВ-III.

В той же манере, с которой мы отмахиваемся от существующих угроз, администрация Байдена хочет подписать соглашение о ядерном вооружении с Ираном, надеясь, что ничего по-настоящему плохого не случится, если оставить нетронутой иранскую ракетную программу и его террористическую армию, Революционную гвардию.

В той же манере Национальный институт здравоохранения США бездумно блуждал в Китае, раздавая научные гранты вирусологам, контролируемым Коммунистической партией.

Если мы наконец осознаем мир именно таким, каким он был уже годами, то должны понять, что сейчас все мы — Украина. Четыре врага свободного мира строят все эти козни не просто для того, чтобы досадить или помешать нам. Они хотят ослабить, а затем и заместить нас.

В течение многих лет во время холодной войны военная доктрина НАТО исходила из убеждения, что любая наземная атака Советского Союза будет осуществлена через Фульдский коридор в Германии. Он концентрировал самые серьезные расчеты, отвлекая их от угроз, которые считались меньшими.

Те годы были несравненно более простым временем. Заявление о «дюйме НАТО» похоже на фиговый листок, которым хотят прикрыть многочисленные уже существующие угрозы. Это упрямое самоослепление — то предупреждение, которое ежедневно пытается донести президент Украины Владимир Зеленский, настаивая, что Украина — лишь верхушка айсберга.

Состоявшиеся в Турции переговоры между Украиной и Россией могут подстегнуть веру в то, что «войне уже конец». Но это еще не конец. Украина права в том, что требует будущих гарантий безопасности от США и НАТО.

Многие годы сталкиваясь с целым рядом угроз со стороны этих четырех противников, мы на Западе спорим о том, является ли актом войны каждый отдельный акт агрессии — такой, как испытание Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности на прошлой неделе. Но с их точки зрения все вполне ясно — это война.

Мы провели красную линию, ладно — но лишь вокруг себя. Украина при этом выглядит совсем иначе. Это наш шанс расширить игру в сфере безопасности против врагов, которые не признают физических границ или моральных ограничений.

Любые последовательные усилия, направленные против этой угрозы, потребуют политического лидерства. Есть желающие идти в президенты в 2024-м?

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