НАТО может присоединиться. Столтенберг заявил, что война в Украине «может выйти из-под контроля» 10 декабря, 06:39 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что боевые действия в Украине «выйдут из-под контроля».

Об этом сообщает NRK.

Он допустил, что НАТО может вступить в войну против России.

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - заявил Столтенберг.

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Он отметил, что "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна".