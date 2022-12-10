НАТО может присоединиться. Столтенберг заявил, что война в Украине «может выйти из-под контроля»
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опасается того, что боевые действия в Украине «выйдут из-под контроля».
Об этом сообщает NRK.
Он допустил, что НАТО может вступить в войну против России.
"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что "нет никаких сомнений в том, что полномасштабная война возможна".
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