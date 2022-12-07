«Запрещенная тема?». Страны НАТО избегают вопроса о вступлении Украины в альянс — Politico 7 декабря, 12:51 Politico пишет, что страны НАТО избегают вопроса вступления Украины в альянс (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Для многих западных чиновников вопрос вступления Украины в НАТО — это тема, которую они не будут затрагивать, а при давлении они озвучат заученные, краткие и механические ответы, пишет Politico.

«Запрещенная тема? Возможное членство Украины в НАТО», — говорится в статье.

Издание пишет, что «это настолько взрывоопасный вопрос, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о нем».

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Журналисты указали на то, что когда в сентябре Украина запросила ускоренный процесс присоединения к военному альянсу, НАТО публично подтвердило свою политику открытых дверей, но не дало конкретного ответа.

«А на прошлой неделе, когда встречались министры иностранных дел стран НАТО, их заключительное заявление просто указывало на расплывчатое обещание 2008 года о том, что Украина когда-нибудь присоединится к этому альянсу», — сказано в материале.

Politico пишет, что причины такой ситуации разные.

Во-первых, НАТО расколото касательно того, как, когда, а в некоторых случаях даже если, Украина должна присоединиться.

Во-вторых, страны не хотят «дальше провоцировать Кремль», зная о «сверхчувствительности» Путина к расширению НАТО на восток.

«И самое главное, членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения — перспектива, о которой многие не будут говорить», — сказано в статье.