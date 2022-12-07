НАТО может передать Украине $3 млрд из афганского фонда — Politico 7 декабря, 15:57 В НАТО заверили Украину, что будут поддерживать Киев столько, сколько нужно (Фото:Defence Imagery/Flickr)

Украина может получить более $3 млрд из афганского фонда НАТО, пишет Politico со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников издания, страны Североатлантического Альянса рассматривают возможность использования остатков средств из Трастовый фонд Афганской национальной армии, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана.

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Киев попросил НАТО рассмотреть возможность перераспределения $3,4 миллиарда на поддержку своих усилий по борьбе с Россией. Все источники попросили сохранить анонимность, чтобы более свободно говорить о внутренних обсуждениях в Альянсе.

Отмечается, что перераспределение афганских средств в основном не вызывает разногласий между странами-членами НАТО. В то же время, обсуждение происходит в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители, особенно в Европе, из-за вторжения РФ в Украину.

По словам одного из западных чиновников, представители НАТО обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре. Средства фонда были заморожены, и альянс работал над разработкой механизма для передачи денег отдельным странам.

Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины. Издание подчеркивает, что как минимум одна страна уже взяла на себя обязательство использовать часть средств из афганского фонда для Украины. Для многих других союзников вопрос о возвращении денег в национальную казну остается предметом обсуждения.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета афганского фонда странам-донорам уже начался, но не стал напрямую отвечать на вопросы о том, буду тли они использованы для поддержки Украины.

В Офисе президента Украины не прокомментировали информацию о возможном выделении средств Киеву.

Целевые фонды помощи Афганистану приостановили свою деятельность, а средства на их счетах были заморожены либо закрыты после того, как боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление во всем Афганистане с начала мая 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, который находился там 20 лет. 15 августа они захватили столицу страны — Кабул. В конце августа 2021 года Талибан объявил о захвате власти в Афганистане и вскоре объявил о создании «Исламского эмирата Афганистан».

США и большинство стран Запада эвакуировали своих дипломатов из Афганистана и закрыли дипмиссии.

Страны-члены НАТО поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России, оказывая финансовую и военную помощь. Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что блок будет поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.