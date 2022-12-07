Даже после окончания войны. НАТО должно быть готово к длительным сложным отношениям с Россией — генсек 7 декабря, 16:05 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен быть готов к длительным сложным отношениям с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

«НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени», — сказал он.

По его словам, даже когда война РФ против Украины закончится, «это не значит, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с РФ».

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия хочет не переговоров, а заморозить войну для наступления весной, поэтому Запад должен продолжать поставлять оружие Киеву.