Даже после окончания войны. НАТО должно быть готово к длительным сложным отношениям с Россией — генсек
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен быть готов к длительным сложным отношениям с Россией.
Об этом сообщает Bloomberg.
«НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени», — сказал он.
По его словам, даже когда война РФ против Украины закончится, «это не значит, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с РФ».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия хочет не переговоров, а заморозить войну для наступления весной, поэтому Запад должен продолжать поставлять оружие Киеву.