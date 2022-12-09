Бред о «планах» НАТО захватить Беларусь. Лукашенко соврал, что с Донбасса должна была «начаться война против России» 9 декабря, 15:10 Диктатор Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко соврал, что в 2021—2022 годах с Донбасса якобы «должна была начаться война против России».

Об этом сообщает Белта.

«Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года — мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса», — заявил диктатор.

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Лукашенко бредит о том, что Россия «сработала на опережение».

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.