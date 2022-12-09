Бред о «планах» НАТО захватить Беларусь. Лукашенко соврал, что с Донбасса должна была «начаться война против России»
Диктатор Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко соврал, что в 2021—2022 годах с Донбасса якобы «должна была начаться война против России».
Об этом сообщает Белта.
«Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года — мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса», — заявил диктатор.
Лукашенко бредит о том, что Россия «сработала на опережение».
С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.
Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.