«Если не дать оружие Залужному». Когда двухмиллионная армия РФ пойдет в наступление на Украину — эксперт 17 января, 12:55 Украинская пехота тренируется атаковать армию РФ (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Западные партнеры должны более активно предоставлять оружие Украине из-за угрозы нового масштабного наступления России, убежден директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

«Если Америка и Европа не предоставит нам то количество вооружений, о котором говорил наш главнокомандующий ВСУ Залужный, то летом эта двухмиллионная армия отправится в Украину. И тогда уже поздно будет просить это оружие», — отметил Перепелица в эфире Radio NV.

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Российский диктатор Владимир Путин, по словам эксперта, переформатирует так называемую «специальную военную операцию» в широкомасштабную, длительную войну на истощение.

«Поэтому он переводит экономику на военные рельсы, мобилизационный ресурс задействует. Очевидно, в феврале будет введено им военное положение в России. То есть финальные цели — уничтожение Украины как государства и уничтожение украинцев как нации — остаются. И Путин верит, что со второй попытки он все же добьется этого», — добавил Перепелица.

В интервью The Economist Залужный сказал, что ВСУ нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц.

Тогда же он заявлял, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января сообщил, что РФ собирает силы для очередной эскалации, но поражение агрессора должно быть безальтернативно.