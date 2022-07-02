«Шериф демократии». Как Украина становится региональным лидером и демонстрирует ценностный выбор, и чем это поможет в интеграции в ЕС

2 июля, 20:57
Эксклюзив НВ
Флаг ЕС вносят в зал ВР, 1 июля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Флаг ЕС вносят в зал ВР, 1 июля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Последние несколько лет, особенно после 24 февраля, Украина демонстрирует, что является главным защитником демократического выбора всех государств вокруг России, рассказал Радио НВ Олег Саакян, политолог.

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«Если использовать этот потенциал, то это реалистично и действительно у нас есть инструмент для того чтобы его использовать. Другое дело, что для этого нужна слаженная работа, для этого нужно мыслить глобально, а действовать при этом достаточно локально и инструментально. То есть, это другое качество поведения политической элиты. Если наши элиты потянут этот вес, эту планку, то, конечно, они войдут в учебники и будем надеяться, что найдется политическая воля на это. Потому что фактически сейчас есть два образа, которые Украина действительно заявила и которые она может развить», — считает Саакян.

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Политолог конкретизирует два основных сценария регионального лидерства Украины. Согласно первому, Украина становится лидером евроинтеграции и «автоматически» улучшает этот процесс у других государств-кандидатов. А по второму - Украина становится локальным защитником ценностного выбора, демократии как таковой.

«Первый – это локомотив для евроинтеграции, региональный локомотив. Если до этого Молдова задумывалась, а не перепрыгнуть бы им, не перецепить им свой вагончик к балканскому поезду и в ЕС. Так с момента, как было создано „Ассоциированное трио“ и Украина начала играть более активно роль лидера в этом, а в результате в результате российской агрессии эти процессы интенсифицировались — мы видим как Молдова быстренько сразу подстроилась, чтобы вместе с Украиной податься и „пролезть в скважину“ и выровняться фактически с балканскими странами в статусе. И здесь уже продемонстрировано это лидерство, продемонстрирован прецедент. Дальше его нужно развивать».

«Второй — это роль регионального лидера демократии, «шерифа по защите демократии» в противодействии России в других конфликтах на постсоветском пространстве. Такой защитник демократического порядка. Это было продемонстрировано во время ценностного выбора касательно позиции в отношении Грузии. Когда украинские власти заняли позицию поддержки гражданского общества Грузии и евроинтеграционных мотивов и желаний грузинского общества и выступили фактически против власти в Грузии. Да, это было сделано максимально осторожно, но все понимают о чем это. Ставка на общество и на то, что в Грузии произойдет перезагрузка власти и пророссийская власть уйдет. До этого это было сделано по Беларуси, тяжело, со скрипом. Мы не могли никак разобраться — мы прагматично действуем или ценностно действуем? Как готово действовать наше общество? И стало понятно, что фактически ситуация нас привела туда, где прагматизм уступает ценностям, потому что ценности в нашем случае напрямую связаны с безопасностью, экзистенциальной безопасностью», – продолжил эксперт.

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Фактически, по мнению аналитика, Украина, собственно, уже создала прецеденты для реализации этих сценариев.

«И вот теперь для нас уже два прецедента, в которых Украина фактически [выступила] как ценностный защитник, этот шериф защитник демократии на постсоветском пространстве, или в странах вокруг России. И это тоже нужно развивать, и этот статус может быть одним из фундаментов нашего будущего регионального лидерства и нашей роли для многих стран вокруг нас», — резюмировал Олег Саакян.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

В МИД Украины подчеркнули, что Украина безотлагательно начинает подготовку к интеграции в европейские структуры и членству в ЕС.

Ранее 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

Редактор: Алексей Супрун

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Теги:   Россия Евросоюз Украина-ЕС Евроинтеграция Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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