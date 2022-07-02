«Шериф демократии». Как Украина становится региональным лидером и демонстрирует ценностный выбор, и чем это поможет в интеграции в ЕС 2 июля, 20:57 Эксклюзив НВ Флаг ЕС вносят в зал ВР, 1 июля (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Последние несколько лет, особенно после 24 февраля, Украина демонстрирует, что является главным защитником демократического выбора всех государств вокруг России, рассказал Радио НВ Олег Саакян, политолог.

«Если использовать этот потенциал, то это реалистично и действительно у нас есть инструмент для того чтобы его использовать. Другое дело, что для этого нужна слаженная работа, для этого нужно мыслить глобально, а действовать при этом достаточно локально и инструментально. То есть, это другое качество поведения политической элиты. Если наши элиты потянут этот вес, эту планку, то, конечно, они войдут в учебники и будем надеяться, что найдется политическая воля на это. Потому что фактически сейчас есть два образа, которые Украина действительно заявила и которые она может развить», — считает Саакян.

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Политолог конкретизирует два основных сценария регионального лидерства Украины. Согласно первому, Украина становится лидером евроинтеграции и «автоматически» улучшает этот процесс у других государств-кандидатов. А по второму - Украина становится локальным защитником ценностного выбора, демократии как таковой.

«Первый – это локомотив для евроинтеграции, региональный локомотив. Если до этого Молдова задумывалась, а не перепрыгнуть бы им, не перецепить им свой вагончик к балканскому поезду и в ЕС. Так с момента, как было создано „Ассоциированное трио“ и Украина начала играть более активно роль лидера в этом, а в результате в результате российской агрессии эти процессы интенсифицировались — мы видим как Молдова быстренько сразу подстроилась, чтобы вместе с Украиной податься и „пролезть в скважину“ и выровняться фактически с балканскими странами в статусе. И здесь уже продемонстрировано это лидерство, продемонстрирован прецедент. Дальше его нужно развивать».

«Второй — это роль регионального лидера демократии, «шерифа по защите демократии» в противодействии России в других конфликтах на постсоветском пространстве. Такой защитник демократического порядка. Это было продемонстрировано во время ценностного выбора касательно позиции в отношении Грузии. Когда украинские власти заняли позицию поддержки гражданского общества Грузии и евроинтеграционных мотивов и желаний грузинского общества и выступили фактически против власти в Грузии. Да, это было сделано максимально осторожно, но все понимают о чем это. Ставка на общество и на то, что в Грузии произойдет перезагрузка власти и пророссийская власть уйдет. До этого это было сделано по Беларуси, тяжело, со скрипом. Мы не могли никак разобраться — мы прагматично действуем или ценностно действуем? Как готово действовать наше общество? И стало понятно, что фактически ситуация нас привела туда, где прагматизм уступает ценностям, потому что ценности в нашем случае напрямую связаны с безопасностью, экзистенциальной безопасностью», – продолжил эксперт.

Фактически, по мнению аналитика, Украина, собственно, уже создала прецеденты для реализации этих сценариев.

«И вот теперь для нас уже два прецедента, в которых Украина фактически [выступила] как ценностный защитник, этот шериф защитник демократии на постсоветском пространстве, или в странах вокруг России. И это тоже нужно развивать, и этот статус может быть одним из фундаментов нашего будущего регионального лидерства и нашей роли для многих стран вокруг нас», — резюмировал Олег Саакян.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

В МИД Украины подчеркнули, что Украина безотлагательно начинает подготовку к интеграции в европейские структуры и членству в ЕС.

Ранее 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.



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