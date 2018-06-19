19 июня 2018, вторник

Ссора Трампа с лидерами Европы ставит под угрозу существование НАТО - Столтенберг

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Йенс Столтенберг напомнил, что гарантии жизнеспособности НАТО

Йенс Столтенберг напомнил, что гарантии жизнеспособности НАТО "нигде не высечены на камне"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что текущие глубокие разногласия между президентом США Дональдом Трампом и его европейскими союзниками несут угрозу всей системе трансатлантических отношения и военному союзу стран НАТО.

Такое мнение Столтенберг выразил в своей колонке, опубликованной в британской газете The Guardian накануне его встречи с премьером Соединенного Королевства Терезой Мэй 21 июня.

Столтенберг призвал все государства-члены НАТО избежать разрушения западного единства и признал существование "реальных разногласий между Соединенными Штатами и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном".

"Эти разногласия реальны, и они не исчезнут за одну ночь, - отмечает генсек НАТО. – Нигде не высечено на камне, что трансатлантические связи всегда будут процветать. Однако, это не означает, что их разрушение неизбежно. Мы можем сохранить эти связи и все взаимные выгоды, которые получаем от них".

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Столтенберг также подчеркнул, что "там, где есть различия, мы должны минимизировать их любое негативное влияние на наше сотрудничество в сфере безопасности".

Генсек НАТО озвучил свое заявление накануне грядущего саммита альянса, который состоится в Брюсселе 11-12 июля, и на фоне набирающего обороты кризиса в отношениях между Белым домом и странами Большой семерки.

Недавний саммит G7, прошедший 8-9 июня в Канаде, обнаружил пропасть во взглядах и позициях между американским президентом Дональдом Трампом и лидерами Большой семерки – прежде всего в вопросах мировой торговой политики, отношений с Россией и климатических проблем.

Кроме того, на днях Трамп резко высказался в отношении политики канцлера Германии Ангелы Меркель, оказавшейся в центре европейского политического кризиса, связанного с проблемой мигрантов.

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