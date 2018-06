Трамп прокомментировал миграционный кризис в ЕС и ультиматум Меркель

Президент США Дональд Трамп отреагировал на политический кризис среди руководства Германии из-за миграционной политики Евросоюза.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер дал канцлеру Ангеле Меркель две недели, чтобы заключить соглашение с другими странами ЕС об общих принципах приема беженцев.

Трамп в традиционной манере раскритиковал миграционную политику Берлина и подчеркнул, что "вся Европа совершила большую ошибку".

"Народ Германии поворачивается против своего руководства, поскольку миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии идет вверх. Большая ошибка всей Европы, которая позволила миллионам людей так сильно и стремительно изменить свою культуру!" – высказал свое мнение президент США в Twitter.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!