18 июня 2018, понедельник

Трамп прокомментировал миграционный кризис в ЕС и ультиматум Меркель

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Трамп критикует миграционную политику ЕС и Меркель

Трамп критикует миграционную политику ЕС и Меркель

Президент США Дональд Трамп отреагировал на политический кризис среди руководства Германии из-за миграционной политики Евросоюза.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер дал канцлеру Ангеле Меркель две недели, чтобы заключить соглашение с другими странами ЕС об общих принципах приема беженцев.

Трамп в традиционной манере раскритиковал миграционную политику Берлина и подчеркнул, что "вся Европа совершила большую ошибку".

"Народ Германии поворачивается против своего руководства, поскольку миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии идет вверх. Большая ошибка всей Европы, которая позволила миллионам людей так сильно и стремительно изменить свою культуру!" – высказал свое мнение президент США в Twitter.

"Мы не хотим, чтобы с нами случилось то, что происходит с иммиграцией в Европе!" – добавил он.

Ранее Италия и Мальта попали под шквал критики других членов ЕС после того, как 11 июня отказались принять судно с 629 мигрантами на борту. В результате между Римом и Парижем вспыхнул настоящий дипломатический скандал. Германия испытывает наибольшую нагрузку из-за наплыва беженцев.

В Германии из-за споров о беженцах назревает новый правительственный кризис. Аналитики допускают, что из-за этой проблемы коалиционное правительство Ангелы Меркель может развалиться.

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