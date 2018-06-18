18 июня 2018, понедельник

Меркель дали две недели на решение проблемы беженцев – ультиматум главы МВД

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Меркель должна найти решение проблемы мигрантов на саммите ЕС 28-29 июня

Меркель должна найти решение проблемы мигрантов на саммите ЕС 28-29 июня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум относительно миграционной политики страны, который выдвинул ей глава немецкого МВД Хорст Зеехофер, сообщает агентство Bloomberg. До конца июня – то есть за две недели – Меркель должна заключить соглашение с другими странами ЕС об общих принципах приема беженцев.

В противном случае Зеехофер, как глава министерства внутренних дел, намерен лично начать воплощение в жизнь своего "генерального плана" в сфере урегулирования нелегальной миграции.

Оба политика имеют кардинально противоположные взгляды на проблему, что поставило под угрозу как единство  политического блока ХДС/ХСС (Меркель представляет ХДС, Зеехофер – ХСС), так и всего коалиционного правительства в Германии в целом.

Зеехофер настаивает на праве Германии запретить въезд в страну тем беженцам, которые уже были ранее зарегистрированы в других государствах ЕС. Он готов отдать указание пограничникам не пускать таких мигрантов в страну. В свою очередь, Меркель считает, что такая политика лишь обострит противостояние между странами Евросоюза и настаивает на внедрении единой общеевропейской политики в этом вопросе.

Теперь, после выдвижения ультиматума Меркель, она должна решить вопрос в ходе саммита ЕС 28-29 июня. "Тот, кто знает Европу, осознает, насколько это непростая задача", - сказала канцлер журналистам в Берлине 18 июня после встречи со своей партией ХДС.

Ранее Зеехофер грозил ужесточить контроль на границах Германии уже с понедельника, 18 июня, однако новый ультиматум откладывает эти меры на две недели.

"Это облегчает нынешнее противостояние, однако не снимает угрозы дальнейшего напряжения вокруг правительства в будущем", - отмечает Bloomberg.

В Европейском Союзе с начала июня обострились политические разногласия относительно проблемы приема беженцев и нелегальных мигрантов.

Сразу несколько ключевых стран ЕС оказались вовлеченными в жесткую дискуссию по этому вопросу – как на межгосударственном, так и на национальном уровне.

Италия и Мальта попали под шквал критики других членов ЕС после того, как 11 июня отказались принять судно с 629 мигрантами на борту. В результате между Римом и Парижем вспыхнул настоящий дипломатический скандал.

На этом фоне премьер-министр Австрии Себастьян Курц, известный своей жесткой позицией относительно беженцев, заявил 12 июня о формировании единой "оси" борьбы с нелегальной миграцией в ЕС в лице силовых ведомств Австрии, Германии и Италии. При этом отдельные страны Евросоюза, включая Австрию, в одностороннем порядке взялись ужесточать нормы миграционного законодательства.

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