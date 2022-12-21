В США ждут реакции Зеленского на предложение признать Россию страной-агрессором — CNN

21 декабря, 20:56
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

США ждут реакции президента Владимира Зеленского на идею официально признать Россию государством-агрессором, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в среду, 21 декабря.

По словам собеседников телеканала, если Зеленский одобрит предложение, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может внести его как отдельный законопроект уже на этой неделе (до 25 декабря).

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CNN сообщает, что проект предложения включает жесткие санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, причастных к тактике государства-агрессора. Как отмечает телеканал, администрация президента Джо Байдена и Конгресс работали над ним несколько месяцев.

Белый дом не соглашался на признание РФ страной-террористом, объясняя это тем, что не хочет «негативных последствий» для дипломатических отношений США и России по вопросам обмена пленными, соглашения об экспорте украинского зерна, помощи Сирии и так далее, пишет CNN.

Ранее издание The Hill сообщало, что законопроект о «государстве-агрессоре» — альтернатива признанию РФ государством-спонсором терроризма, которое не поддержала администрация президента Джо Байдена.

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Президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом и обратится к Конгрессу.

Зеленский ранее заявлял, что ни одна страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и что РФ сейчас является самым большим источником терроризма в мире.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Российская агрессия Конгресс США Украина-США Агрессия РФ Агрессия Москвы Владимир Зеленский Война России против Украины

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