В США ждут реакции Зеленского на предложение признать Россию страной-агрессором — CNN 21 декабря, 20:56 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo)

США ждут реакции президента Владимира Зеленского на идею официально признать Россию государством-агрессором, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в среду, 21 декабря.

По словам собеседников телеканала, если Зеленский одобрит предложение, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может внести его как отдельный законопроект уже на этой неделе (до 25 декабря).



Видео дня

CNN сообщает, что проект предложения включает жесткие санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников, причастных к тактике государства-агрессора. Как отмечает телеканал, администрация президента Джо Байдена и Конгресс работали над ним несколько месяцев.

Белый дом не соглашался на признание РФ страной-террористом, объясняя это тем, что не хочет «негативных последствий» для дипломатических отношений США и России по вопросам обмена пленными, соглашения об экспорте украинского зерна, помощи Сирии и так далее, пишет CNN.

Ранее издание The Hill сообщало, что законопроект о «государстве-агрессоре» — альтернатива признанию РФ государством-спонсором терроризма, которое не поддержала администрация президента Джо Байдена.



Президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом и обратится к Конгрессу.

Зеленский ранее заявлял, что ни одна страна в мире не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и что РФ сейчас является самым большим источником терроризма в мире.