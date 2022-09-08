Россия стала самым большим источником терроризма в мире — Зеленский

8 сентября, 23:07
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Президент Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия является самым большим источником терроризма в мире и должна быть признана государством-террористом.

Во время вечернего видеообращения Зеленский рассказал о встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Президент говорил с американским чиновником о признании России государством-террористом.

Видео дня

«Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт, что Россия стала самым большим источником терроризма в мире», — сказал украинский лидер.

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Зеленский подчеркнул, что мир должен получить однозначный сигнал о том, что российскому террору не будет прощения.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон принял решение не признавать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку это может привести к ослаблению поддержки Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Российская агрессия Терроризм Владимир Зеленский

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