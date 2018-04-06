США ввели санкции против российских олигархов и 17 высокопоставленных чиновников

Санкции вводятся против семи олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 компаний

Минфин США ввел санкции против крупных российских бизнесменов, подозреваемых во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В списке, опубликованном Минфином США фигурируют семь российских бизнесменов, среди них Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.

Также под санкции попали 12 российских компаний, среди них Рособоронэкспорт, Базовый элемент, группа компаний Ренова.

Кроме того, санкции вводятся против 17 высокопоставленных чиновников, среди них: глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Колокольцев, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

4 апреля американские СМИ сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы 2016 года допросил двух российских олигархов. Имена предпринимателей не назывались.

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30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, сообщает Bloomberg.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

К указанным в списке людям тогда не применялись какие-либо санкции, однако банки и другие учреждения в США и Европе в любой момент могут отказаться от ведения с ними дел.

"Кремлевский доклад" составлен в соответствии с законом О противодействии противникам США посредством санкций, который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Санкции были усилены из-за продолжающейся агрессии против Украины, а также из-за вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.