В России нет олигархов. Кремль прокомментировал данные о новых санкциях против российских олигархов

В Кремле не согласны с формулировкой "санкции против российских олигархов"

В Кремле прокомментировали данные американских СМИ о планах Вашингтона ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова Кремль в курсе сообщений о возможном введении санкций США против российских бизнесменов.

"Все новостные поводы, которые вы упомянули, обильно фигурируют в сообщениях в СМИ, в первую очередь в англосаксонских СМИ…но подтверждений этим сообщениям у властей России нет", - цитирует Пескова РБК.

Также Песков подчеркнул, что не согласен с формулировкой "санкции против российских олигархов".

"В России нет олигархов", - заявил он.

4 апреля американский телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

По данным журналистов, санкции могут быть введены в конце недели.