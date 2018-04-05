СМИ: Спецпрокурор Мюллер допросил российских олигархов по делу о вмешательства в выборы президента США

Команда специального прокурора Роберта Мюллера допросила как минимум двух российских олигархов по делу о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, один из олигархов был допрошен после прибытия его частного самолета в Нью-Йорк, также были проверены его электронные устройства.

Второго олигарха остановили во время его недавней поездки по США, был ли он обыскан, не сообщается.

Кроме того, команда Мюллера также направила неформальный запрос об интервью еще одному российскому олигарху, который какое-то время не появлялся в США.

Имена предпринимателей не называются.

Следователи пытаются выяснить, осуществляли ли российские бизнесмены незаконные пожертвования в президентскую кампанию Дональда Трампа или его инаугурацию.

Законодательство США запрещает политическое финансирование со стороны иностранцев.

Команда Мюллера изучает инвестиции российских предпринимателей в компании или аналитические центры с политической составляющей. Одна из версий – использование россиянами американских граждан для подставного финансирования президентской кампании Трампа.

Ранее сообщалось, что по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США был вынесен первый приговор.