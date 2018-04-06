Минфин США объяснил причины введения санкций против российских олигархов и топ-чиновников

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил причины введения санкций против крупнейших российских олигархов и топ-чиновников.

По словам Мнучина, российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Также Кремль поддерживает режим Асада финансово и вооруженными силами.

"Российские олигархи и элиты, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", - цитирует Мнучина пресс-служба Минфина.

Глава Минфина добавил, что сегодняшняя акция нацелена на лиц, которые используют преимущества от близости к режиму Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний.

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30 января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего в списке указано 210 имен: 114 высокопоставленных российских чиновников и 96 олигархов, сообщает Bloomberg.

В частности, в списке указаны российские олигархи Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Олег Тиньков, Сулейман Керимов и другие.

К указанным в списке людям тогда не применялись какие-либо санкции, однако банки и другие учреждения в США и Европе в любой момент могут отказаться от ведения с ними дел.

"Кремлевский доклад" составлен в соответствии с законом О противодействии противникам США посредством санкций, который был принят в Соединенных Штатах летом 2017 года. Санкции были усилены из-за продолжающейся агрессии против Украины, а также из-за вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.



