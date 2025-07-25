Американские чиновники заявили, что предельная стоимость по двум сделкам составит $330 млн, но окончательная стоимость может быть меньше, пишут СМИ (Фото: www.defense.gov)

Решение властей США продавать Украине военную технику и оборудование к ней касается не только нового оружия, но и обслуживания ранее предоставленного — поэтому уже идет работа по заключению контрактов на необходимые услуги.

Об этом говорится в опубликованном 25 июля материале издание Defence Express.

Накануне Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) заявило, что Госдеп разрешил провести Украине две сделки —на обслуживание систем ПВО и на закупку самоходных артиллерийских установок M109.

Американские чиновники заявили, что предельная стоимость по обоим сделкам составит $330 млн.

«Но окончательная сумма уже в твердом контракте может быть меньше. Большего внимания заслуживает разрешение на обслуживание систем ПВО на общую сумму до $180 млн. Оно касается закупки оборудования и услуг по „поддержке и ремонту имеющихся систем противовоздушной обороны американского производства“, а также обучения персонала и учебного оборудования», — пишет издание.

Как пишет издание, ожидается, что, кроме основного подрядчика — американцев из Sierra Nevada Corporation — работы будут выполнять и несколько украинских компаний.

По информации издание Defence Express, Sierra Nevada Corporation — подрядчик Минобороны США, который получает контракты на технологические сложные задачи. В частности, именно эта компания работает над созданием новых «самолетов Судного дня» (летательные аппараты, предназначенные для управления и координации армии в случае ядерной войны или масштабной катастрофы — ред.). Ожидается, что новые самолеты заменеть E-4 Advanced Airborne Command Post (AACP) или линейку Nightwatch.

Как соощает издание, в документах DSCA названия систем ПВО, для которых нужно заказать обслуживание, не фигурируют.

«Однако сейчас ВСУ используют целый ряд американских систем. Если брать непосредственно только ЗРК, то это от ПЗРК Stinger и „шахедобоек“ Vampire под APKWS до самых Patriot. Кроме того, Украина имеет в строю и FrankenSAM, один из представителей которого известен — Бук-М1 с ракетами RIM-7/AIM-7», — пишет Defence Express.

По поводу сделки насчет САУ M109 — документах DSCA речь идет о продаже Украине оборудования для технического обслуживания и ремонта, включая капитальный, на общую сумму до $150 млн. «Исполнителем работ определены BAE Systems, которой сейчас принадлежат права на производство и модернизацию, Daimler Truck North America и Allison Transmission, которые отвечают за ходовую часть», — пишет Defence Express.

Инфографика: NV

23 июля стало известно, что Госдеп США принял решение об одобрении продажи правительству Украины боевых машин пехоты Bradley, а также оборудования для их обслуживания и ремонта на сумму около $150 млн.

Позднее в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA), уточнили что Госдеп решил одобрить и возможную продажу властям Украины ракетной системы HAWK Phase III, средств обеспечения ее эксплуатации и сопутствующего оборудования на сумму примерно $172 млн.

Как заявили в DSCA, предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США — через улучшение возможности Украины обеспечивать свою оборону.

24 июля американские чиновники заявили, что Госдеп США одобрил возможную продажу правительству Украины средств обеспечения ПВО и самоходных гаубиц M109. Общий объем сделок оцениваются в $330 млн.