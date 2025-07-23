Более $300 млн. Госдеп одобрил возможность продажи Украине БМП Bradley и ЗРК HAWK Phase III

Госдеп США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины боевых машин пехоты Bradley, а также оборудования для их обслуживания и ремонта на сумму около $150 млн.

Соответствующее сообщение было опубликовано 23 июля на официальном сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA).

По словам чиновников, планируют продать правительству Украины не только БМП Bradley, но и средства техобслуживания к ним, а также средства для ремонта и капитального ремонта.

Общий размер сделки в США оценили на сумму около $150 млн

Как заявили в DSCA, предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США — через улучшение возможности Украины обеспечивать свою оборону.

Инфографика: NV

Позже в DSCA сообщили, что Госдеп решил одобрить возможную продажу властям Украины ракетной системы HAWK Phase III, средств обеспечения ее эксплуатации и сопутствующего оборудования на сумму примерно $172 млн.

По словам чиновников, в сделку планируется включить и средства техобслуживания ракетной системы HAWK, в том числе:

пятитонные грузовые автомобили;

запасные части;

средства для ремонта и капремонта;

наборы инструментов;

испытательное оборудование;

запасные части для ракет MIM-23 HAWK и их ремонта;

прочие элементы логистики и поддержки ЗРК.

14 июля президент Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

19 июля Bild сообщил, что первая система Patriot, за которую будет платить Германия, все еще строится американским оборонным подрядчиком Raytheon и будет готова к отправке в Украину минимум через шесть-восемь месяцев.