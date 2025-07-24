Об этом 24 июля сообщили в Американском агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

По информации ведомства, правительство Украины запросило приобрести оборудование и услуги для поддержки мер по обучению, обслуживанию и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского производства.

Комплект поставки предусматривает такие пункты:

капитальный ремонт и техническое обслуживание;

запасные части, расходные материалы и принадлежности;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Ориентировочная общая стоимость составляет $180 млн, уточнили в DSCA.

Кроме того, как заявили в ведомстве, Госдеп одобрил возможную продажу властям Украины самоходных гаубиц M109, средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму около $150 млн.

В DSCA заявили, что предоставили всю необходимую сертификацию по данной сделке и уведомили об этом Конгресс.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления способности Украины обеспечивать собственную оборону», — подытожили в ведомстве.

Инфографика: NV

23 июля стало известно, что Госдеп США принял решение об одобрении продажи правительству Украины боевых машин пехоты Bradley, а также оборудования для их обслуживания и ремонта на сумму около $150 млн.

Позднее в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA), уточнили что Госдеп решил одобрить и возможную продажу властям Украины ракетной системы HAWK Phase III, средств обеспечения ее эксплуатации и сопутствующего оборудования на сумму примерно $172 млн.

Как заявили в DSCA, предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США — через улучшение возможности Украины обеспечивать свою оборону.