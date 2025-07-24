Общая сумма — $330 млн. Госдеп США одобрил продажу Украине самоходных гаубиц M109 и средств обеспечения ПВО

24 июля, 22:54
Госдеп США одобрил продажу Украине самоходных гаубиц M109 и средств обеспечения ПВО (Фото: www.defense.gov)

Госдеп США одобрил возможную продажу правительству Украины средств обеспечения ПВО и самоходных гаубиц M109. Общий объем сделок оцениваются в $330 млн.

Об этом 24 июля сообщили в Американском агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA).

По информации ведомства, правительство Украины запросило приобрести оборудование и услуги для поддержки мер по обучению, обслуживанию и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского производства.

Комплект поставки предусматривает такие пункты:

  • капитальный ремонт и техническое обслуживание;
  • запасные части, расходные материалы и принадлежности;
  • обучение персонала и учебное оборудование;
  • инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Ориентировочная общая стоимость составляет $180 млн, уточнили в DSCA.

Кроме того, как заявили в ведомстве, Госдеп одобрил возможную продажу властям Украины самоходных гаубиц M109, средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также сопутствующего оборудования на сумму около $150 млн.

В DSCA заявили, что предоставили всю необходимую сертификацию по данной сделке и уведомили об этом Конгресс.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления способности Украины обеспечивать собственную оборону», — подытожили в ведомстве.

Редактор: Дмитрий Видоменко

