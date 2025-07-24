В рамках согласованной накануне Госдепом США сделки на $150 млн на покупку БМП Bradley , Украина, вероятно, сможет приобрести и восстановить не более 15−16 таких машин.

В рамках согласованной накануне Госдепом США сделки на $150 млн на покупку БМП Bradley, Украина, вероятно, сможет приобрести и восстановить не более 15−16 таких машин.

Такой вывод содержится в опубликованном 24 материале издания Defence Express.

Журналисты проанализировали информацию, опубликованную Американским агентством по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) по поводу возможной сделки. В частности, известно, что основным подрядчиком договора будет британская компания BAE Systems, которой сейчас принадлежат права на производство и модернизацию БМП Bradley.

Кроме того, в сделке должны принять участие американская компания Cummins, которая является производителем двигателей для БМП, а также итальянская Leonardo DRS, отвечающая за поставку прицелов, и немецкая Renk, отвечающая за подвеску и трансмиссию. При этом в DSCA указали, что все работы по ремонту и восстановлению Bradley должны быть проведены в Европе.

Как пишет издание, речь в документах идет об отработанной механизме выкупа старых Bradley. Такие БМП уже сняты с вооружения и нуждаются в дорогостоящем ремонте и восстановлении.

«Сама цена восстановления — очень болезненный вопрос, потому что, например, заставила Грецию отказаться от 200 БМП Bradley с условием оплаты только логистических расходов. Потому что в Афинах оценили расходы на восстановление в 8 млн евро за одну БМП», — сообщили в Defence Express.

Соответственно, если разрешение от Госдепа США для Украины касается такого же или похожего механизма продажи, то тогда за $150 млн можно восстановить около 15−16 БМП Bradley.

«Но также следует учитывать, что в разрешении внимание уделено именно „улучшению возможностей по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту“. Поэтому вполне возможно, что это разрешение вообще больше касается организации ремонта и восстановления тех БМП Bradley, которые уже эксплуатируют ВСУ», — пишет Defence Express.

Как сообщает издание, после разрешения от Госдепа, согласно процедуре закупки американского вооружения по программе Foreign Military Sales, должен быть подписан межправительственный договор между США и Украиной.

«Но контракты с самими производителями будут заключены Пентагоном, которое публикует об этом соответствующие объявления, что позволит впоследствии лучше понять суть этой закупки», — подытожили в Defence Express.

23 июля стало известно, что Госдеп США принял решение об одобрении продажи правительству Украины боевых машин пехоты Bradley, а также оборудования для их обслуживания и ремонта на сумму около $150 млн.

Позднее в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA), уточнили что Госдеп решил одобрить и возможную продажу властям Украины ракетной системы HAWK Phase III, средств обеспечения ее эксплуатации и сопутствующего оборудования на сумму примерно $172 млн.

Как заявили в DSCA, предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США — через улучшение возможности Украины обеспечивать свою оборону.