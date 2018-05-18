Солидарны с Олегом. США призвали Россию освободить Сенцова

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Вашингтон вслед за Сенцовым потребовал освободить украинских политзаключенных
Фото Radio Free Europe / Radio Liberty

Вашингтон вслед за Сенцовым потребовал освободить украинских политзаключенных

Соединенные Штаты Америки потребовали от России освобождения всех украинских политзаключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова, который недавно объявил бессрочную голодовку.

Об этом в своем Twitter сообщила Хизер Нойерт, представитель Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - отметила Нойерт. 

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16 мая стало известно, что Олег Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Адвокат отмечает, что осужденный готовился к протесту полтора месяца.

Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова в мае 2014 года в оккупированном Крыму. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. 

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