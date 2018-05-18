Солидарны с Олегом. США призвали Россию освободить Сенцова

Соединенные Штаты Америки потребовали от России освобождения всех украинских политзаключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова, который недавно объявил бессрочную голодовку.
Об этом в своем Twitter сообщила Хизер Нойерт, представитель Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - отметила Нойерт.
The United States stands with Oleh Sentsov and calls on #Russia to release all Ukrainian political prisoners immediately. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #Injustice30Stories— Heather Nauert (@statedeptspox) 17 мая 2018 г.
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16 мая стало известно, что Олег Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Адвокат отмечает, что осужденный готовился к протесту полтора месяца.
Российские спецслужбы задержали Олега Сенцова в мае 2014 года в оккупированном Крыму. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
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