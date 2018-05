Солидарны с Олегом. США призвали Россию освободить Сенцова

Соединенные Штаты Америки потребовали от России освобождения всех украинских политзаключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова, который недавно объявил бессрочную голодовку.

Об этом в своем Twitter сообщила Хизер Нойерт, представитель Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - отметила Нойерт.

The United States stands with Oleh Sentsov and calls on #Russia to release all Ukrainian political prisoners immediately. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #Injustice30Stories