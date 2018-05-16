Узник Кремля Сенцов объявил бессрочную голодовку

Сенцов заявил, что прекратит голодовку только после освобождения всех украинских политзаключенных

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

Об этом говорится в его письме из колонии адвокату Дмитрию Динзе, пишет Радио Свобода.

В письме, которое есть в распоряжении СМИ, говорится, что Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая.

"Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации. Вместе и до конца. Слава Украине!" - написал украинский политзаключенный.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.