Продолжать давление на Кремль. Порошенко отреагировал на бессрочную голодовку Сенцова

В среду, 16 мая, после объявления голодовки режиссером Олегом Сенцовым, незаконно удерживаемым властями РФ, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить давление на Кремль, чтобы добиться освобождения украинских политзаключенных.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", - написал он.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов заявил в своем письме из российской колонии, что начинает бессрочную голодовку.

По его словам, единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.