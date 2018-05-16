Адвокат рассказал о подготовке Сенцова к голодовке

Удерживаемый в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов готовился к бессрочной голодовке полтора месяца.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, пишут Крым Реалии.

"Сенцов готовился к голодовке полтора месяца: отказался от продуктовых передач, магазина и перешел на тюремную еду. В течении этого времени он снижал количество принимаемой пищи", - рассказал он.

По словам правозащитника, Сенцов не прекратит голодовку, пока его условия не будут выполнены "или он умрет".

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов заявил в своем письме из российской колонии, что начинает бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.