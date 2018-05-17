Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Как на это реагируют

Олег Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены

Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, которых незаконно удерживают в России и аннексирована Крыму. Об этом говорится в письме, которое обнародовала сестра Олега Наталья Каплан. Детали - в сюжете Радио НВ.

Сенцов подготовился к голодовке

Голодание Сенцова подтвердили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. 16 мая утром администрация колонии получила от Сенцова заявление. Сейчас он находится под контролем работников медицинской части учреждения.

Вопрос украинских политзаключенных нарушит министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания комитета министров Совета Европы, которое состоится в Дании.

Состояние здоровья Сенцова - удовлетворительное. Медицинские работники учреждения продолжат наблюдать за состоянием его здоровья.

Украинский политзаключенный сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказывался от передач и физически готовил организм. Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных необратимых для здоровья последствиях. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Требование отпустить всех политзаключенных будет сложно реализовать

После заявления о голодовке Олега Сенцова перевели в одиночную камеру. Это предусмотрено инструкцией, сообщил Динзе в эфире радио НВ. Сотрудники колонии убеждали Сенцова отказаться от голодания, однако он отклонил их рекомендации.

Адвокат Дмитрий Динзе не исключает: если состояние здоровья Сенцова значительно ухудшится, медики начнут вводить глюкозу, физраствор. Вероятно, Сенцова переведут в больницу. У подзащитного - хроническая болезнь сердца и ревматизм ног, напомнил адвокат.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан не поддержала решение брата, однако уверена, что режиссер не отступит. Уже четыре года украинский политзаключенный находится в адских условиях, рассказала Каплан.

О незаконном содержании украинца и реакции мира

Президент Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы добиться освобождения украинских политзаключенных.

Вопрос украинских политзаключенных нарушит министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания комитета министров Совета Европы, которое состоится в Дании.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что решение Сенцова голодать - акт силы, а не отчаяния. Также он добавил, что международным игрокам стоит делать больше для освобождения украинских политзаключенных.

Проверить условия содержания Олега Сенцова - с таким призывом к российскому омбудсмену Татьяны Москальковой обратилась уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова также обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой поручить консульству Украины в Екатеринбурге осуществить визит в исправительное учреждение, где сейчас находится Сенцов, и проверить условия содержания и оказания ему медицинской помощи.

У Сенцова - хроническая болезнь сердца и ревматизм ног

Заявление Олега Сенцова голодовку - это сигнал SOS, который должны услышать в международном сообществе, высказалась в комментарии НВ российская правозащитница Зоя Светова.

С Сенцовым она в последний раз говорила два месяца назад по телефону. Прецеденты с голоданием были и раньше, впрочем чем закончится инициатива Сенцова и как отреагирует российская власть, прогнозировать сложно, добавила она.

Как отметила Светова, Сенцов уже давно не делал заявлений, поэтому для него объявления о голодовке - крайняя мера и мужественный шаг. Правозащитница ожидает, что вопрос Сенцова может быть нарушено во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.

Украинская правозащитница Мария Томак отметила, что переговоры по освобождению Сенцова должны проходить на высшем уровне. Режиссер имеет проблемы с сердцем, напомнила она, и голодание - это тревожный сигнал. Томак считает, что требование отпустить всех политзаключенных будет сложно реализовать.

Напомним, что, кроме Сенцова, в симферопольском СИЗО уже два месяца голодает активист Владимир Балух, которого суд аннексированного Крыма приговорил к почти четырем годам колонии общего режима. Ухудшается здоровье и других украинцев, находящихся за решеткой - Станислава Клиха и Павла Гриба. Нужно немедленно принять закон о удерживаемых лицах и предоставить им соответствующий статус.

В России и аннексированом Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных.