Байден одобрил военную помощь Тайваню по программе, которая используется для суверенных государств — Reuters 31 августа, 08:53 Тайвань (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), которая обычно используется для суверенных государств, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение, направленное в Конгресс США.

В сообщении отмечается, что Госдепартамент США планирует выделить до 80 миллионов долларов в рамках FMF на поддержку Тайваня.

«FMF будет использоваться для укрепления возможностей самозащиты Тайваня путем совместной и комбинированной обороноспособности, улучшения осведомленности о морской зоне и возможностей по морской безопасности», — указано в сообщении.

Видео дня

Министерство обороны Тайваня выразило благодарность, но заявило, что не будет комментировать детали помощи, отметив, что Соединенные Штаты уже помогают усилить боевые возможности острова в соответствии с существующей политикой и законами.

Представитель Государственного департамента подтвердил сообщение Конгресса и сказал, что решение предоставить Тайваню помощь FMF не отражает никаких изменений в политике США.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долго пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе.

В последние годы напряжение возросло, Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начать войну», если остров объявит независимость. В островном государстве считают, что КНР может готовиться к войне.

США являются важнейшим поставщиком оружия для Тайваня, в прошлом месяце объявили о пакете помощи Тайваню на сумму до 345 миллионов долларов.

Несмотря на это, в Белом доме отмечали, что США не поддерживают независимость Тайваня, но поддерживают его оборону в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем.