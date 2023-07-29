США предоставят Тайваню военную помощь на $345 млн 29 июля, 03:51 Тайвань (Фото:REUTERS/Ann Wang)

США объявили о предоставлении военной помощи Тайваню в размере 345 млн долларов. Это должно помочь Тайваню в возможном противостоянии с Китаем в будущем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Пакет военной помощи будет включать вооружение, а также программы обучения тайваньской армии. По словам источников в Пентагоне, Вашингтон отправит переносные зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и наблюдения, огнестрельное оружие и ракеты.

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Сообщается, что новый пакет является дополнением к почти 19 млрд долларов, которые Тайвань потратит на покупку самолетов F-16 и других основных систем вооружения. Своевременному выполнению этого контракта по поставкам оружия препятствуют проблемы с логистическими цепочками, которые начались во время пандемии COVID-19 и усугубились из-за давления на глобальную оборонную промышленность, вызванного вторжением России в Украину.

По мнению экспертов, переброска запасов оружия на Тайвань сейчас, до начала нападения, является одним из уроков, которые США извлекли из российского вторжения в Украину.

Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил в пятницу, что Пекин «категорически против» военных связей США с Тайванем.

«США должны прекратить продавать оружие Тайваню и прекратить создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе», добавил Лю.