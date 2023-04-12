Китай, похоже, готовится к войне против Тайваня — глава МИД острова 12 апреля, 10:05 Джозеф Ву (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил имитацию Китаем ударов по территории острова и заявил, что «похоже, они готовятся к началу войны».

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Ву, о попытках подготовиться к нападению могут свидетельствовать военные учения Пекина, во время которых отрабатывали окружение Тайваня, а также риторика властей КНР. Отвечая на вопрос о сроках потенциального вторжения, министр заверил, что Тайвань готовится.

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«Посмотрите на военные учения и их риторику, они, кажется, пытаются подготовиться к началу войны[…] Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И неважно, будет это 2025 год либо же 2027-й, или даже позже. Тайваню просто необходимо подготовиться», — сказал он.

8 апреля Китай начал военные учения возле Тайваня. Это произошло на следующий день после того, как президент острова Цай Инвень вернулся с визита в Центральную Америку и США, где встретился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай назвал учения «серьезным предупреждением», а во время них военно-морские силы впервые смоделировали удары боевых самолетов по Тайваню. 10 апреля КНР заявила о завершении учений, но продолжает «боевую подготовку».

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань частью своей территории и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.