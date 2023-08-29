В Тайване предупредили о резкой эскалации напряженности в проливе из-за действий армии Китая 29 августа, 13:04 Тайвань (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

В Тайване предупредили, что непрекращающиеся военные маневры армии Китая в Тайваньском проливе могут привести к резкой эскалации напряженности и ухудшению региональной безопасности.

Об этом сообщило Министерство обороны острова в X (бывший Twitter).

Такое заявление связано с тем, что во вторник, 29 августа, было обнаружено 24 самолета Вооруженных сил Китая, в том числе истребители J-10 и J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, транспортные Y-9 и беспилотники.

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Сообщается, что 12 из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную зону идентификации противовоздушной обороны острова. Самолеты осуществляли совместное боевое патрулирование с 5 кораблями армии Китая.

В ведомстве призвали Пекин взять ответственность и немедленно прекратить все те односторонние действия, которые подрывают региональную стабильность.

В Минобороны Тайваня подчеркнули, что поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является общей ответственностью всех сторон в регионе, в том числе и Пекина, и отметили, что это имеет решающее значение для безопасности и благополучия Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее командование Восточного района операций Народно-освободительной армии Китая, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня, начало учения военно-морского флота и авиации, а также патрулирование вокруг острова.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долго пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе.

В последние годы напряжение возросло, Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань своей территорией и угрожал «без колебаний начать войну», если остров объявит независимость. В островном государстве считают, что КНР может готовиться к войне.