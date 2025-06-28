Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что США не использовали бомбы, разрушающие бункеры, на одном из крупнейших ядерных объектов Ирана , поскольку объект находится на такой глубине, что их эффективность, вероятно, была бы ограниченной, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, которые слышали его выступление, это стало первым объяснением того, почему американские военные не применили бомбу Massive Ordnance Penetrator против объекта в Исфахане, Иран.

Отмечается, что в течение последней недели звучали вопросы относительно масштаба разрушений в Исфахане и на других объектах после ударов США.

По данным американских чиновников, в подземных хранилищах Исфахана хранится почти 60% запасов обогащенного урана, что является ключевым фактором для потенциального создания Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что американские бомбардировщики B-2 сбросили более десятка бункеробойных бомб на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе.

В то же время Исфахан был поражен только ракетами Tomahawk, запущенными с американской подводной лодки.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. В этот же день он сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

Ряд СМИ написали о том, что ядерные объекты Ирана могут быть не полностью уничтожены. 25 июня Трамп снова повторил, что иранские объекты, в том числе завод Фордо, в результате ударов США были полностью уничтожены. По его словам, американские бомбардировщики наносили удары «с точностью до 22 сантиметров» от цели. Он также резко раскритиковал издания CNN и NYT за их материалы о последствиях ударов по Ирану.

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал последствия ударов США «серьезными и масштабными».