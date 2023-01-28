Может присутствовать третья сторона. Глава МИД Финляндии намекнул на причастность России к срыву вступления Швеции в НАТО 28 января, 16:45 Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Фото:Laura Kotila / Valtioneuvoston Kanslia/Wikipedia)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана на прошлой неделе, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

На минувшей неделе ультраправый активист с двойным датским и шведским гражданством Расмус Палудан сжег священную книгу ислама в центре Стокгольма. Это заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана исключить поддержку вступления Швеции в НАТО.

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По словам Хаависто, потенциальные связи Палудана с Россией «были расследованы, и были найдены определенные связи в его окружении».

В субботнем интервью YLE TV1 Хаависто сказал, что этот эпизод «поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона — например Россия — или какая-то другая сторона, которая выступает против членства в НАТО и стремится к провокациям для достижения этой цели. Это непростительно».

Правительство Швеции публично не комментировало связь между Палуданом и Россией, но премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметило силы, которые могут хотеть не допустить членства страны в военном альянсе.

«Есть силы как внутри Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО», — сказал Кристерссон.

Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается «каждую пятницу» сжигать Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.

Ранее The Telegraph сообщал, что одним из организаторов акции у посольства Турции в Стокгольме, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, оказался сторонник РФ.

Административный сбор за провокационный митинг оплатил ультраправый журналист Чанг Фрик, ранее работавший на кремлевском пропагандистском канале Russia Today (RT) и его дочернем ресурсе Ruptly.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить еще 29 июня 2022 года. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран, 28 из которых уже подписаны.

На сегодняшний день документ не одобрили только Турция и Венгрия.