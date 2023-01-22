В Швеции во время протестов сожгли Коран. Турция возмущена и говорит о нарушении обязательств по вступлению в НАТО 22 января, 00:48 Лидер ультраправой датской политической партии Stram Kurs Расмус Палудан сжигает экземпляр Корана во время акции в Стокгольме (Фото:Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран — Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу.

Как пишет Reuters, экземпляр Корана возле консульства Турции сжег лидер датской ультраправой политической партии Жесткая линия (Stram Kurs) Расмус Палудан, у которого есть шведское гражданство. Раньше он это уже делал во время других демонстраций.

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Также в Стокгольме состоялась отдельная акция протеста в поддержку курдов против вступления Швеции в НАТО и еще один митинг протурецких демонстрантов возле посольства. Все три мероприятия разрешила полиция. На демонстрации в знак протеста против заявки Швеции на вступление в НАТО и в поддержку курдов люди стояли перед большим красным флагом с надписью «Мы все — РПК» — то есть Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции, Швеции, США и других странах.

Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Министерство иностранных дел Турции обнародовало заявление, в котором осудило сожжение Корана. Там призвали власти Швеции принять меры относительно причастных, а все страны и международные организации сделать конкретные шаги в знак солидарности против исламофобии.

«Разрешение этого антиисламского акта, направленное против мусульман и оскорбляющее наши священные ценности, под прикрытием „свободы выражения взглядов“ абсолютно неприемлемо. Это открытое преступление на почве ненависти», — отметили в ведомстве.

Вскоре появилось еще одно заявление Турции. Там осудили разрешение на акцию «террористической организации РПК» сразу после сожжения Корана и обвинили Стокгольм в грубом нарушении трехстороннего меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО в обмен на выполнение ее требований.



Фото: Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS

Также сожжение книги осудили несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия, Иордания и Кувейт. От мужчины, который это сделал, Reuters сразу получить комментарий не смогло. В разрешении от полиции, сказано, что протест Палудана «направлен против ислама» и против того, что он назвал «попыткой президента Турции Тайипа Эрдогана повлиять на свободу выражения мысли в Швеции».

Фото: Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал исламофобские провокации ужасающими.

«В Швеции существует широкая свобода слова, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем высказанные мнения», — говорится в его Twitter.



Также в субботу Турция заявила, что из-за отсутствия мер по ограничению протестов отменила запланированный визит в Анкару шведского министра обороны. Накануне турецкий МИД уже вызвал посла Швеции из-за запланированных акций.

29 июня НАТО официально пригласил Швецию и Финляндию в Североатлантический союз. Днем ранее Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.