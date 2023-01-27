Препятствие на пути к НАТО. Акцию с сожжением Корана у турецкого посольства в Швеции организовал фанат Путина — The Telegraph

27 января, 12:34
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Ранее Чанг Фрик работал на Russia Today (Фото:telegraph.co.uk)

Ранее Чанг Фрик работал на Russia Today (Фото:telegraph.co.uk)

Одним из организаторов акции возле посольства Турции в Стокгольме, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, оказался сторонник РФ.

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Как сообщает The Telegraph, административный сбор за провокационный митинг оплатил ультраправый журналист Чанг Фрик, который ранее работал на кремлевском пропагандистском канале Russia Today (RT) и его дочернем ресурсе Ruptly.

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Кроме того, ранее он постил у себя в соцсетях фото, в котором позировал в одежде с изображением российского диктатора Владимира Путина и символикой РФ.

golosislama.com
Фото: golosislama.com

Сожжение Корана ожидаемо вызвало резкую реакцию со стороны официальной Анкары, в результате чего она отменила запланированный визит министр обороны Швеции Пола Йонсона.

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Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этой акции Стокгольму не стоит ожидать поддержки его страны в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

«Тем, кто допустил такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не следует ожидать от нас какой-либо приверженности их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не чтит Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки», — заявил он.

Вероятно, именно создание новых препятствий для членства Швеции в НАТО могло быть целью организации сторонниками Кремля акции с сожжением Корана.

Fredrik Sandberg/REUTERS
Фото: Fredrik Sandberg/REUTERS
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Сам Палудан настаивает, что данная идея принадлежала Фрику, который в свою очередь утверждает, что якобы намекал политику, что этого делать не стоит.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию к вступлению в альянс еще 29 июня 2022 года. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран, 28 из которых их уже подписали.

На сегодняшний день документ не одобрили лишь Турция и Венгрия.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   НАТО Турция Швеция Провокация Стокгольм Российская пропаганда Коран

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