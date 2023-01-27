Препятствие на пути к НАТО. Акцию с сожжением Корана у турецкого посольства в Швеции организовал фанат Путина — The Telegraph 27 января, 12:34 Ранее Чанг Фрик работал на Russia Today (Фото:telegraph.co.uk)

Одним из организаторов акции возле посольства Турции в Стокгольме, на которой датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, оказался сторонник РФ.

Как сообщает The Telegraph, административный сбор за провокационный митинг оплатил ультраправый журналист Чанг Фрик, который ранее работал на кремлевском пропагандистском канале Russia Today (RT) и его дочернем ресурсе Ruptly.

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Кроме того, ранее он постил у себя в соцсетях фото, в котором позировал в одежде с изображением российского диктатора Владимира Путина и символикой РФ.

Фото: golosislama.com

Сожжение Корана ожидаемо вызвало резкую реакцию со стороны официальной Анкары, в результате чего она отменила запланированный визит министр обороны Швеции Пола Йонсона.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этой акции Стокгольму не стоит ожидать поддержки его страны в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

«Тем, кто допустил такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не следует ожидать от нас какой-либо приверженности их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не чтит Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки», — заявил он.

Вероятно, именно создание новых препятствий для членства Швеции в НАТО могло быть целью организации сторонниками Кремля акции с сожжением Корана.

Фото: Fredrik Sandberg/REUTERS

Сам Палудан настаивает, что данная идея принадлежала Фрику, который в свою очередь утверждает, что якобы намекал политику, что этого делать не стоит.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию к вступлению в альянс еще 29 июня 2022 года. Протоколы о присоединении должны быть ратифицированы в парламентах 30 стран, 28 из которых их уже подписали.

На сегодняшний день документ не одобрили лишь Турция и Венгрия.