Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО — Эрдоган

23 января, 19:40
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки заявки на вступление в НАТО после протестных акций и сожжения Корана в Стокгольме.

Об этом сообщает Anadolu.

«Тем, кто допустил такое безобразие перед посольством Турции в Стокгольме, не следует ожидать от нас какой-либо приверженности их обращению о членстве в НАТО. Если Швеция не чтит Турцию, а также религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой поддержки членства в НАТО», — сказал Эрдоган.

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По его словам, события в Швеции оскорбляют всех, кто уважает основные права и свободы человека, включая права и свободы мусульман.

В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран — Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу и отменила визит главы Минобороны Пола Йонсона.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Швеция Мусульмане Реджеп Тайип Эрдоган Коран

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