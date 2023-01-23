Премьер-министр Швеции осудил сожжение Корана в Стокгольме, выразив соболезнования мусульманам

23 января, 02:52
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Ульф Кристерссон (Фото:Henrik Montgomery/TT News Agency via REUTERS)

Ульф Кристерссон (Фото:Henrik Montgomery/TT News Agency via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию в Стокгольме, где была сожжена священная для мусульман книга Коран.

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые для многих святы, являются поступком глубокого неуважения. Я хочу выразить свое соболезнование всем мусульманам, которые обижены тем, что произошло сегодня в Стокгольме”, - заявил Кристерссон.

Видео дня

https://twitter.com/SwedishPM/status/1616927938368229376

В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран – Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу и отменила визит главы Минобороны Пола Йонсона.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Швеция Мусульмане Коран

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